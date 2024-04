Controverse autour du projet de parking souterrain à Sète

C'est une histoire qui aura fait couler beaucoup d'encre. Celle du parking Aristide-Briand, à Sète, projet controversé d'un parking souterrain en plein centre de l'Île singulière, suscitant l'indignation d'une partie de la population sétoise.

En ce mois de mars, derrière les palissades entourant le chantier, voilà trois semaines que les pelles mécaniques ont arrêté de creuser.

