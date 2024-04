Controverse autour des classes de niveau au collège

Voulue par le Premier ministre Gabriel Attal, le « Choc des savoirs » est un ensemble de mesures qui vise à améliorer le niveau des élèves. Mais au collège, la question des « classes de niveau », fait grincer des dents.

Une grande partie des enseignants s'inquiètent de cette application, dès la rentrée prochaine, qui vise à faire des groupes de français et de mathématiques, pour les élèves de 6e et de 5e, en fonction de leurs « besoins », comme le dit la ministre Nicole Beloubet, qui s'est longtemps refusée à parler de « niveaux ».Assez de professeurs ?Au collège Emile Chartier de Mortagne-au-Perche (Orne), ce 2 avril 2024, une petite poignée de professeurs s'étaient donné rendez-vous devant l'établissement pour protester. « Nous comptons environ 15 enseignants et 2 assistants d'éducation en grève », indique Anthony Lechêne, professeur d'histoire-géographie, et affilié Force Ouvrièr

