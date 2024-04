Contrôles routiers dans le quartier de Cantepau à Albi

Ils se sont installés mercredi en début d’après-midi aux deux entrées du quartier de Cantepau, à l’angle de l’avenue Albert Thomas et au rond-point qui mène à la rocade d’ Albi . Les policiers de la brigade motocycliste et de sécurité routière (BMSR) du Tarn ont lancé cette opération de contrôle routier avec l’appui des motards de la CRS 60. Les forces de l’ordre ont contrôlé les véhicules entrant ou sortant du quartier.

En à peine une heure et demie, plus d’une quinzaine d’infractions ont été relevées. Trois automobilistes ont été mis à disposition de la justice : deux parce que leur permis de conduire avait été annulé et un troisième pour faux document, détention de stupéfiants et défaut d’assurance. Ce dernier faisait également l’objet d’une fiche de recherche. Cette opération ciblée de sécurité routière (OCSR) se poursuit sur plusieurs jours et s’étend à partir de ce jeudi à l’ensemble des villes tarnaises situées en zone polic

Contrôles Routiers Quartier De Cantepau Albi Infractions Justice

