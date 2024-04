Contrôles de vitesse sur les axes routiers à Rochefort

Durant trois jours, la police municipale a procédé à des contrôles de vitesse sur une douzaine d’ axes routiers qui comptent parmi les plus empruntés

C’est une demande qui revient régulièrement dans les débats lors des conseils de quartier à Rochefort : la vitesse de certaines automobiles. La police municipale a procédé à trois jours de contrôle du mardi 9 au jeudi 11 avril. Sur plusieurs axes routiers à raison d’une présence de trente minutes à une heure. « Une dizaine de PV ou de petites infractions en lien avec des incivilités ont été relevés.

Parmi les excès de vitesse, un automobiliste a été flashé à 62 km/h au lieu de 30 km/h rue des Pêcheurs-d’Islande, un autre à 57 km/h rue du Breuil en zone 30 toujours ainsi que 56 km/h boulevard de la Résistance. Enfin, dans un secteur limité à 50 km/h, 72 km/h ont été relevés avenue Bernadotte.

Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

Police Municipale Contrôles De Vitesse Axes Routiers Rochefort Infractions

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

700 pêcheurs contrôlés dans le Gers à l’occasion de l’ouverture et plusieurs infractions relevéesÀ l’occasion de l’ouverture de la pêche à la truite au début du mois de mars, plusieurs contrôles ont été menés sur le département du Gers par les gendarmes et les gardes-pêche particuliers. Plusieurs infractions ont d’ailleurs été relevées.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Emma dévoile plusieurs offres chocs et vous fait économiser plusieurs dizaines ou centaines d’eurosC’est la Journée internationale du sommeil, et Emma ne fait pas les choses à moitié quand son cœur de métier se retrouve à l’honneur ! Spécialisée dans la literie, la marque vous dévoile de super prix sur de nombreux produits.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Contrôles renforcés dans les supermarchés pour garantir la transparence des produits alimentairesDans le cadre des efforts continus pour garantir la transparence et la qualité des produits alimentaires, les contrôles dans les supermarchés se sont récemment multipliés. Au niveau national, les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont effectué 2 000 contrôles, sur les 10 000 contrôles annoncés pour l’année 2024, auprès des établissements de grandes et moyennes surfaces. Ils ont été réalisés à la fois : au stade des négociations commerciales inter-entreprises, portant sur l’aspect concurrence, au stade de la distribution, portant exclusivement sur la loyauté des transactions. 29 contrôles auprès de grandes et moyennes surfaces Dans le Lot, 29 actions de contrôles ont été menées auprès de 15 supermarchés. Ces contrôles visent à vérifier l’exactitude des informations fournies aux consommateurs

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Un bébé en détresse respiratoire refusé aux urgences de l’hôpital de Saintes, en Charente-Maritime, faute de moyensL’enfant de 13 mois, en situation d’urgence vitale, a finalement été transféré vers Rochefort.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Rochefort : la Ligue des droits de l’Homme inaugure sa permanenceLa Ligue des droits de l’Homme du Pays rochefortais tiendra une permanence mensuelle pour échanger et engager des actions

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Rochefort : un village olympique et paralympique s’installe place ColbertDédié à la découverte et à l’initiation aux disciplines sportives, le village olympique et sportif sera accessible librement et gratuitement ce samedi 23 mars sur la place Colbert, de 10 heures à 17 heures.

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »