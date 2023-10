Contrôle technique des deux roues : les voitures sans permis, quads et trotinettes électriques sont-ils

Selon le décret paru au Journal officiel , sont concernés par le nouveau contrôle technique « les détenteurs de véhicules à moteur à deux ou trois roues, détenteurs de quadricycles à moteur et opérateurs du contrôle technique des véhicules ».

Du côté des quads, c’est plus compliqué : seuls les quadricycles homologués en L6e (quads légers) et L7e (quads lourds avec différentiel arrière) devront subir un contrôle technique cinq ans après leur première mise en circulation. Les quads homologués en tracteurs agricoles (T3), ne sont quant à eux e pas concernés le contrôle, ce qui sonne comme un grand soulagement pour le monde agricole.

