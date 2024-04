Contrôle des influenceurs sur les réseaux sociaux par la DGCCRF

Candidats de téléréalité, influenceurs mode, beauté ou 'lifestyle', influenceurs dans la restauration ou le sport, créateurs de contenus humoristiques, streamers de jeux vidéo: la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) indique avoir contrôlé sur les réseaux sociaux un total de 98 influenceurs en 2022 et 212 en 2023. 'Près de la moitié d’entre eux étaient en anomalie.

La DGCCRF a majoritairement constaté la mise en œuvre de pratiques commerciales trompeuses consistant à ne pas indiquer le caractère commercial de leurs publications, ou à ne pas identifier clairement la personne pour le compte de laquelle elles sont diffusées', est-il détaillé dans un communiqué publié ce mercredi 3 avri

