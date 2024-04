Contrôle des influenceurs par la Répression des fraudes

Près de la moitié de 310 influenceurs contrôlés en 2022 et 2023 par la Répression des fraudes étaient en anomalie concernant l’affichage de l’intention commerciale de leurs publications, des allégations trompeuses sur certains produits ou la promotion de produits ou services interdits, selon un communiqué de la DGCCRF mercredi.

Candidats de téléréalité, influenceurs mode, beauté ou lifestyle, influenceurs dans la restauration ou le sport, créateurs de contenus humoristiques, streamers de jeux vidéo: la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) indique avoir contrôlé sur les réseaux sociaux un total de 98 influenceurs en 2022 et 212 en 2023. Près de la moitié d’entre eux étaient en anomalie

