Contre Tyson Fury, Francis Ngannou a-t-il vraiment chance en boxe ?

Contre Tyson Fury ce samedi, Francis Ngannou fera face à deux défis de taille. Le premier, se mesurer à un champion du monde invaincu dans son sport. Le second, passer du MMA à la boxe anglaise. L’ancien champion de l’UFC n’a jamais combattu dans les règles du noble art et prépare un duel face à l'un des meilleurs poids lourds de l’histoire. A-t-il une chance ?Francis Ngannou contre Tyson Fury.

", résume Jean-Charles Barès. Le commentateur de sports de combat pour Eurosport s'agace légèrement de ce duel. Lui-même a pratiqué la boxe quelques années, avant de s'adonner au MMA à ses heures perdues. Et il l'assure : "Fury ⚔ Ngannou, le face-à-face

En revanche, nul ne peut nier la force brute de Francis Ngannou. Le Camerounais possède dans ses poings l'une des forces de frappe les plus phénoménales au monde, si ce n'est la plus violente. En 2017, il a soupesé la puissance de ses poings à l'institut de performance de l'UFC, à Las Vegas, sur une machine capable de mesurer l'impact des coups reçus. headtopics.com

D'autant plus que la boxe anglaise représente une sorte d'un nouvel espace-temps pour l'ancien combattant de MMA. Défendre dos à la grille d'un octogone et aux cordes d'un ring sont deux choses différentes. Surtout, il est bien plus facile de se retrouver piégé sous les coups de boutoir de son adversaire dans un coin, contrairement à la cage à la forme plus circulaire.

La surface diffère également. Dans l'octogone de l'UFC, Francis Ngannou chassait ses adversaires sur environ 50m2, quand un ring chiffre à 37,5m2. Une variable non négligeable face à un adversaire comme Fury, qui fait la même taille que Lebron James (2,06m) et bénéficie d'une allonge de la taille de Rudy Gobert (2,16m). headtopics.com

