Contre l'A69, deux 'écureuils' grimpent dans des arbres à Lacroisille et bloquent le chantier

Les opposants à l'A69 maintiennent la pression. Une semaine après la grande manifestation contre le chantier de l'autoroute Castres-Toulouse et le démantèlement manu militari d'une ZAD à Sémalens, les anti A69 poursuivent leurs actions.

Depuis leurs réseaux sociaux, le collectif La Voie est libre appelle à une mobilisation pour les soutenir : "C'est le moment d'agir. Venez défendre ces chênes centenaires en passe d'être abattus, venez soutenir les écureuils qui y ont élu domicile".

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Les géants de l’IA se prémunissent contre les risques de l’IAOpenAI crée une équipe pour lutter contre les risques catastrophiques de l’IA. Cette unité surveillera et protégera les modèles d’IA contre les cyberattaques et autres menaces. Lire la suite ⮕

Les Jaltais remportent une victoire contre les CaennaisLes Jaltais ont réussi à renverser la situation et à remporter une victoire contre les Caennais lors d'une rencontre intense. Découvrez les détails de ce match passionnant. Lire la suite ⮕

Les Springboks remportent la Coupe du monde contre les All BlacksLes Springboks ont remporté une victoire de 12-11 contre les All Blacks lors de la finale de la Coupe du monde. Le troisième ligne néo-zélandais, Sam Cane, a été expulsé du match après un carton rouge pour un contact à la tête. Malgré cela, la Nouvelle-Zélande n'a pas sombré et a montré une grande fierté dans leur jeu. Lire la suite ⮕

La lutte contre les frelons asiatiques : une situation dramatique pour les ruchersFace à la présence croissante des frelons à pattes jaunes, l'apiculteur Daniel Poirier mobilise la population pour préserver les abeilles et la biodiversité. Il utilise un arsenal ingénieux pour lutter contre ces nuisibles. Lire la suite ⮕

La France condamne les violences des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupéeLa France a condamné dimanche les « violences inadmissibles » perpétrées par des colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lire la suite ⮕