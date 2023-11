Contradictions autour de la laïcité : Macron reçu par les Maçons puis refuse de participer à la manifestation contre l'antisémitisme

Depuis le 8 novembre dernier, le président de la République a entamé l’une de ces séquences contradictoires dont il a le secret, particulièrement en matière de la laïcité .Ce jour-là, il a été reçu au Grand Orient de France par le grand maître Guillaume Trichard. Visite était d’autant plus notable que M. Macron n’est que le troisième président de la République à se rendre rue Cadet, après Émile Loubet et François Hollande.

Dans son discours, le président a « coché toutes les cases », reconnaissant l’apport des Maçons à la République et a même manifesté une certaine appétence – nouvelle certes – pour la laïcité .Curieux « en même temps »Le dimanche 12 novembre, M. Macron dénonçait l’explosion du nombre d’actes antisémites en France depuis le massacre terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 et la riposte d’Israël. « En même temps » il annonçait, suscitant une incompréhension totale, qu’il ne participerait pas à la manifestation appelée par les présidents des Assemblées, contre l’ antisémitisme et pour la Républiqu





Lire la suite: MARİANNELEMAG » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

RTLFRANCE: Le président de la République a rencontré les francs-maçons du Grand Orient de FranceC'est l'un des endroits les plus secrets du pays : le temple Groussier. Le plus grand temple maçonnique du Grand Orient de France au cœur de Paris.

La source: RTLFrance | Lire la suite »

LEHUFFPOST: Emmanuel Macron chez les Francs-Maçons au Grand Orient de France, en mission réconciliationEmmanuel Macron se rend ce mercredi au siège du Grand Orient de France, un fait rare pour un président en exercice et qui témoigne aussi d’une volonté de réchauffer des relations après deux épisodes fâcheux.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »

20MİNUTES: Emmanuel Macron se rend mercredi au Grand Orient de France, principale obédience française de francs-maçonsÀ l’occasion du 250e anniversaire du Grand Orient de France, le président abordera notamment les sujets de fin de vie et de laïcité

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LİBE: Face aux francs-maçons, Macron dans les pas de Mitterrand, Chirac et HollandeLe chef de l’Etat se rend mercredi au siège du Grand Orient de France, pour célébrer le 250e anniversaire de l’obédience. Une «reconnaissance» de son rôle «dans l’histoire de la République», indique l’Elysée.

La source: libe | Lire la suite »

LEPOİNT: Emmanuel Macron : opération séduction chez les francs-maçonsEmmanuel Macron se rend ce 8 novembre 2023 au siègle du Grand Orient de France à l’occasion de son 250e anniversaire.

La source: LePoint | Lire la suite »

LACROİX: Devant les francs-maçons, Emmanuel Macron promet la fermeté contre l’antisémitismeLe président de la République a rendu hommage, mercredi 8 novembre, au rôle des francs-maçons. Dans un discours au Grand Orient de France, il a renvoyé dos à dos l’extrême droite et l’extrême gauche sur la question de l’antisémitisme.

La source: LaCroix | Lire la suite »