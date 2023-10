Construction de logements en containers à La Réole : où en est le projet deux ans après ?

En mai 2021, Le Républicain Sud-Gironde avait annoncé le projet de construction de 28 logements locatifs sociaux, allant du T2 au T5, en containers maritimes.Ce projet, dirigé par Gironde Habitat, devait s’installer non loin du quartier des Verts Coteaux à La Réole (Gironde).Oui, mais voilà, nous sommes en fin d’année 2023 et aucun logement construit à l’horizon.

« Je suis convaincu qu’il faut garder nos jeunes sur le territoire et leur apporter des solutions » avait assuré en 2021, Bruno Marty. C’est pourquoi la mairie a décidé de restaurer une grande maison située au 49 rue du Maréchal Foch pour la diviser en six logements pour jeunes avec un espace commun.Les fouilles n’ont pas été le seul problème dans la faisabilité du projet.Gironde Habitat déploie son énergie depuis plus de deux ans pour réaliser cet habitat innovant.

