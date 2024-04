Conseils pour les lycéens sur Parcoursup

Le tout premier conseil que je donnerai, c'est de bien vérifier les timing qui sont requis sur la plateforme. Plus on connait et plus on a la capacité de s'organiser et de faire les choses sans stress, dans la mesure du possible.... Les lycéens ont jusqu’au mercredi 3 avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux sur Parcoursup.Au total, les futurs étudiants ont le droit à dix vœux. « Je leur conseille de remplir les dix, même si on a une idée précise de formation.

Il faut maximiser les possibilités », ajoute l'experte en précisant qu'il vaut mieux mixer des formations sélectives, types BTS et BUT, et des formations non sélectives, c'est-à-dire avec plus de 90% de taux de sélectivité. Objectif :La plateforme propose de remplir plusieurs rubriques facultatives que l'on trouve sous le nom de « centres d'intérêt » ou « activités additionnelles

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Parcoursup : les conseils de dernière minute avant la clôture des vœux ce jeudi 14 marsLes futurs bacheliers doivent sélectionner leurs formations souhaitées avant 23h59, jeudi 14 mars. Dernières suggestions pour valider cette étape importante.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Parcoursup 2024 : calendrier, nouveautés, inscription, conseils, tout savoir sur la plateforme d’orientationParcoursup, c’est reparti ! Les lycéens peuvent formuler leurs vœux d’orientation à compter de ce mercredi 17 janvier.

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Parcoursup : ultimes conseils avant la fermetureLes élèves de terminale ont jusqu'à mercredi 3 avril à minuit pour compléter et valider leur dossier.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Les chiffres et conseils du Président de la DNCG sur les finances des clubs françaisL'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Les conseils d’un nutritionniste pour soulager les ballonnements une bonne fois pour toutesVous souffrez de ballonnements et vous avez du mal à vous en débarrasser ? Ce nutritionniste vous livre ses meilleurs conseils.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Arnaques bancaires : 5 conseils pour les repérer et les déjouerA l’occasion de la semaine de l’éducation financière, des experts évoquent les arnaques bancaires les plus répandues et les moyens de s’en protéger. Règle numéro 1 : ne pas céder à la panique.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »