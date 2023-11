Congrès des élus locaux à Paris

C’est une ambiance de fourmilière qui s’est emparée du parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris. Du mardi 21 au jeudi 23 novembre, plus de 10 000 élus locaux sont venus assister au 105e congrès organisé par l’Association des Maires de France (AMF). Pour l’occasion, les tailleurs et les costards-cravates sont de sortie.

Heureux de se retrouver entre détenteurs d’une mission de plus en plus difficile, des édiles de tout l’Hexagone déambulent au milieu des stands proposant des formations ou des informations sur les démarches administratives.Pendant trois jours, les élus ont pu profiter d’une cinquantaine de conférences, conférences de presse ou points d’information. L’opportunité d’aborder une profusion de thèmes, de la présence postale à la collecte des biodéchets, en passant par le déploiement de la fibre optique.Mercredi, l’un de ces débats porte un titre accusateur : « Accès aux soins : l’organisation locale au secours de la défaillance nationale





