Confusion entre la Suisse et la Suède dans un tweet du secrétaire d'Etat américain

Le compte officiel du secrétaire d’Etat américain a publié un post sur le réseau social X ce mardi 2 avril, annonçant la venue d’Antony Blinken à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron, le tout accompagné d’une vidéo, dans laquelle se trouve une carte de l’Europe… Confondant la Suisse avec la Suède. Si ce tweet a de quoi faire sourire, il s’agit pourtant du compte X officiel du secrétaire américain lui-même Antony Blinken, confondant la Suisse avec la Suède.

Alors que ses équipes ont annoncé ce mardi sa venue pour rencontrer le président de la République Emmanuel Macron, dans le but d’évoquer des sujets importants tels que la guerre en Ukraine et la situation en Haïti, ce n’est pas le message que les internautes devraient retenir, mais plutôt une erreur en termes de géographi

Blinken à Paris : le secrétariat d'Etat confond la Suède et la Suisse dans une carte publiée sur X
À l'occasion de la rencontre entre Antony Blinken et Emmanuel Macron, le ministère américain a posté une carte de l'Europe avec une erreur de taille.

