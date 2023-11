Conflit Israélo-palestinien : qu'est-ce-que la déclaration Balfour, cette lettre qui est à l'origine des hostilités ?

Elle se tourne donc vers la communauté juive qui la soutient. La déclaration Balfour peut être considéré comme un cadeau du gouvernement anglais aux Juifs, dans l’espoir qu’ils mettent la main à la poche pour gagner la guerre. La déclaration est publiée dans le journal 'Le Times', pour que les Juifs du monde entier soient au courant.

