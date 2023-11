Conflit israélo-palestinien : pourquoi le groupe français Carrefour est-il visé par des appels au boycott ?

La société Electra Consumer Products, qui détient les magasins franchisés du groupe français en Israël, a communiqué sur les distributions de denrées alimentaires qu’elle mène en soutien aux soldats israéliens, déclenchant une campagne de boycott.

Dans un tweet posté le 21 octobre, le compte de BDS France (du nom de la campagne «Boycott, désinvestissement et sanctions contre le régime d’apartheid israélien», active depuis 2005, et depuis 2009 en France)mais aussi, en 2022, d’avoir

«la chaîne Carrefour a fait don de milliers de livraisons personnelles aux soldats, et ce n’est qu’un début… Fiers de participer à l’effort national aux côtés des salariés de Carrefour et des bons citoyens qui se portent volontaires pour préparer les colis personnels des militaires de Tsahal».vue par plus de 200 000 utilisateurs. headtopics.com

Sur la page Facebook «Life at Carrefour Israel», qui n’est plus accessible désormais, des images de soldats récupérant des sacs remplis de nourriture avaient également été publiées le 11 octobre.

«J’ai voulu vérifier à Carrefour, un samedi après-midi, pendant les vacances scolaires, l’affluence. Le magasin est vide, il n’y a personne. Le boycottage est vraiment en marche en France», Il y a un an, le partenariat de Carrefour avec cette entreprise avait valu au groupe français d’être taxé del’ouverture de magasins franchisés Carrefour en Israël headtopics.com

