Conflit Israël-Hamas: violents combats au sol dans la bande de Gaza

De violents combats au sol opposent lundi, à l'intérieur de la bande de Gaza, des combattants du Hamas à l'armée israélienne, dont des chars ont atteint les abords de Gaza-ville, au 24e jour du conflit déclenché par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien en Israël.

Depuis vendredi, Israël a intensifié ses bombardements sur le territoire palestinien et ses soldats y opèrent également au sol. Parmi celles-ci figurent"des dépôts d'armes, des dizaines de positions de lancement de missiles antichar, selon la même source.Des troupes israéliennes dans un secteur proche de la frontière avec la bande de Gaza, le 29 octobre 2023

En cours de matinée, des témoins ont indiqué à l'AFP avoir vu"des dizaines" de chars israéliens entrer dans un quartier à la lisière de Gaza-ville, soit à 1,5 à 2 km à l'intérieur du territoire palestinien. headtopics.com

Le mouvement islamiste affirme de son côté que plus de 8.000 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées depuis cette date dans les bombardements israéliens.Cette photo prise depuis Israël montre des tanks Merkava israéliens positionnés face à la bande de Gaza le 29 octobre 2023

Dimanche, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan a affirmé"qu'empêcher l'acheminement de l'aide peut constituer un crime"."Israël doit s'assurer sans délai que les civils reçoivent de la nourriture, des médicaments", a ajouté M. Khan, après s'être rendu au poste-frontière de Rafah, séparant l'Egypte à Gaza, où s'entasse l'aide internationale. headtopics.com

