Conflit Israël-Hamas: le Liban veut éviter d’« entrer dans la guerre » (Premier ministre à l’AFP)

Le Premier ministre libanais a affirmé lundi faire son possible pour éviter que son pays « entre dans la guerre » entre Israël et le Hamas palestinien, mettant en garde contre un embrasement régional.

Le conflit Israël - Hamas : un conflit colonial selon Agnès LevalloisAgnès Levallois, vice-présidente de l'iReMMO, explique que le conflit entre Israël et le Hamas est avant tout un conflit colonial. Elle souligne que l'armée israélienne poursuit son offensive sur Gaza et que les pressions américaines ont dissuadé une vaste offensive terrestre pour le moment. Lire la suite ⮕

Conflit Hamas-Israël : Shani Louk, une otage Germano-Israélienne enlevée par le Hamas, est morteLe ministre israélien des Affaires étrangères a confirmé ce lundi la mort de la jeune femme de 23 ans, ajoutant qu’elle avait «vécu des horreurs insondables». Lire la suite ⮕

La hausse des actes antisémites en France suite au conflit entre Israël et le HamasDepuis l'attaque du Hamas contre Israël, 406 actes ou menaces antisémites ont été recensés en France. Le ministre de la Justice annonce que plus de 300 procédures judiciaires ont été engagées et des peines de prison ferme ont été prononcées. La plateforme gouvernementale Pharos a reçu plus de 5300 signalements. Les procureurs de la République de France se sont réunis pour discuter de cette question. Le ministre de la Justice dénonce la confusion entretenue par certains politiciens irresponsables. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : l'AFP critiquée pour son traitement du conflit au Proche-OrientLa situation au Proche-Orient reste tendue malgré les appels à une désescalade. Le bilan humain s'alourdit chaque jour avec de nombreuses victimes civiles des deux côtés. Lire la suite ⮕

Conflit Israël-Hamas: le Qatar dit être 'optimiste' quant à une future libération des otages'On ne va pas abandonner notre rôle, ni notre médiation', a assuré dimanche le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari sur BFMTV. Lire la suite ⮕

Conflit Hamas-Israël : 61 députés de la majorité appellent à la protection «inconditionnelle» des civilsSoixante-et-un députés du parti présidentiel, dont l'ancienne ministre Nadia Hai, appellent dans une tribune dimanche «à la protection immédiate et... Lire la suite ⮕