Conflit Israël/Hamas: l'interview de Frédéric Journès, ambassadeur de France en Israël, en intégralité

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, fait un calcul électoral bien dégueulasse, en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas"Frédéric Journès (ambassadeur de France en Israël): "Nous disons de peser leurs actes de manière à prendre en compte la possibilité de libération des otages"Opérations terrestres étendues à Gaza: "Les Israéliens nous ont informés du déclenchement de cette deuxième phase", indique Frédéric Journès (ambassadeur de France en Israël)Israël qualifie "d'infamie" la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU réclamant une "trêve humanitaire immédiate" sans mentionner le HamasBombardements à Gaza: "On est condamné à assister à un sacrifice assumé et organisé de milliers de civils", pour Claire Magone (directrice générale de l'ONG Médecins Sans Frontières)"Nous ne faisons qu'attendre la prochaine bombe qui arrivera": Les habitants d'Ashkelon, ville située à proximité de la bande de Gaza, craignent de nouveaux tirs de roquettes pendant la nuitOpérations terrestres étendues à Gaza: "Le résultat sera une catastrophe humanitaire aux proportions désastreuses pour les années à venir" , estime le ministre des Affaires étrangères de JordanieBombardements à Gaza: "On a perdu le contact avec nos équipes", indique Olivier Routeau (directeur des opérations de l’ONG Première Urgence Internationale)Manifestations pro-palestiniennes interdites: "Si ce sont des manifestations pour l'apologie du terrorisme ou pour la haine contre les juifs, c'est raisonnable de les interdire", estime Raphaël Morav (ambassadeur d'Israël en France)Raphaël Morav, ambassadeur et chargé d'Affaires d'Israël en France: "Quand on parle de questions humanitaires, il ne faut pas oublier que 229 otages sont détenus par le Hamas"

Frédéric Journès (ambassadeur de France en Israël) ne croit pas qu'Israël veuille 'réoccuper Gaza'VIDÉO - L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait 'étendre ses opérations terrestres' à Gaza ce vendredi soir et avoir intensifié ses frappes 'd'une manière très significative' sur le territoire palestinien. De son côté, le Hamas a indiqué avoir tiré 'des salves de roquettes' en direction de l'État...

Frédéric Journès (ambassadeur de France en Israël): 'Nous disons [aux Israéliens] de peser leurs actes de manière à prendre en compte la possibilité de libération des otages'VIDÉO - L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait 'étendre ses opérations terrestres' à Gaza ce vendredi soir et avoir intensifié ses frappes 'd'une manière très significative' sur le territoire palestinien. De son côté, le Hamas a indiqué avoir tiré 'des salves de roquettes' en direction de l'État...

Opérations terrestres étendues à Gaza: 'Les Israéliens nous ont informés du déclenchement de cette deuxième phase', indique Frédéric Journès (ambassadeur de France en Israël)VIDÉO - L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait 'étendre ses opérations terrestres' à Gaza ce vendredi soir et avoir intensifié ses frappes 'd'une manière très significative' sur le territoire palestinien. De son côté, le Hamas a indiqué avoir tiré 'des salves de roquettes' en direction de l'État...

Frédéric Journès (ambassadeur de France en Israël): 'La légitime défense doit se faire dans le respect des civils'VIDÉO - L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait 'étendre ses opérations terrestres' à Gaza ce vendredi soir et avoir intensifié ses frappes 'd'une manière très significative' sur le territoire palestinien. De son côté, le Hamas a indiqué avoir tiré 'des salves de roquettes' en direction de l'État...

Israël : partir ou revenir, le dilemme des Franco-israéliens face à la guerreParmi les Français juifs qui ont quitté la France, ces dernières années, pour faire leur « alya » (montée) en Israël - et sont devenus franco-israéliens -, certains vivent toujours en Israël, d'autres en France. La guerre entre Israël et le Hamas les place face à un dilemme : rejoindre Israël ou rentrer en France.

Le podcast de Thomas Snégaroff 'Israël / Palestine, anatomie d'un conflit' sur l'appli France Inter80' secondes ce matin pour parler d' 'Israël / Palestine, anatomie d'un conflit'. C'est le nouveau podcast de France Inter par Thomas Snégaroff avec l'historien Vincent Lemire.