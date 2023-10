Conflit Israël/Hamas: l'armée israélienne indique avoir 'élargi les opérations terrestres' à Gaza

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc...

- Israël-Hamas : l'armée israélienne affirme avoir mené des «opérations ciblées» avec des chars dans GazaIsraël continue de se préparer à une offensive terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza, malgré les mises en garde internationales contre une opération qui risque d'aggraver une situation humanitaire déjà critique dans le territoire palestinien. Suivez en direct les dernières informations. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : incursion au sol de l'armée israélienne dans la bande de GazaL'armée israélienne a annoncé vendredi matin que ses soldats avaient mené un nouveau 'raid ciblé dans le secteur central de la bande de Gaza' épaulé de chasseurs et de drones. Lire la suite ⮕

Conflit Israël-Hamas : les États-Unis frappent deux installations pro-iraniennes en SyrieLe président Joe Biden avait adressé auparavant un message au dirigeant suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pour le mettre en garde contre toute attaque visant les troupes américaines. Lire la suite ⮕

Conflit Israël-Hamas : la France déplore le plus grand nombre de victimes étrangères35 Français ont été tués et neuf sont retenus en otage ou portés disparus après l’attaque déclenchée par le Hamas contre Israël. Lire la suite ⮕

Conflit Israël-Hamas : pour Marion Maréchal, «l’extrême gauche fait un calcul électoral bien dégueulasse»Invitée de BFMTV jeudi soir, la tête de liste Reconquête! aux prochaines européennes a fustigé «tous les idiots utiles qui sont dans un islamogauchiste dégoulinant.» Lire la suite ⮕

Les 27 en sommet cherchent leurs mots sur le conflit Israël-HamasLes dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, peinaient jeudi à trouver une expression commune au sujet du conflit Israël-Hamas, certains insistant su... Lire la suite ⮕