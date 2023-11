Conflit en Birmanie: la junte perd le contrôle d’une ville stratégique à la frontière chinoise (porte-parole)

Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l’application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D’autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RFI: Conflit en Birmanie: la junte perd le contrôle d'une ville stratégique à la frontière chinoiseLa junte birmane a perdu le contrôle d'une ville stratégique à la frontière chinoise, à la suite des combats contre une alliance de trois groupes ethniques armés, a déclaré un porte-parole du gouvernement militaire.

La source: RFI

MEDIAPART: Birmanie: visite du ministre chinois de la Sécurité après des affrontements à la frontièreLe ministre chinois de la Sécurité publique, Wang Xiaohong, s’est rendu en Birmanie pour des entretiens avec la junte militaire, ont annoncé mardi les médias d’État, après de violents affrontements entre l’armée birmane et des groupes ethniques armés à la frontière chinoise.

La source: Mediapart

LOBS: Guerre Israël-Hamas : comment le conflit bouscule la campagne électorale américainePASSIONS AMÉRICAINES. Les massacres du Hamas et l’intervention de Tsahal dans la bande de Gaza jouent puissamment sur la politique intérieure des Etats-Unis. Chez les républicains, on assiste à une surenchère dans l’« amitié » manifestée à Israël.

La source: lobs

RFI: L'impact du conflit au Moyen-Orient sur le prix des matières premièresLa Banque mondiale promet que l'impact du conflit au Moyen-Orient sur le prix des matières premières sera limité. Cependant, une escalade du conflit entre Israël et le Hamas pourrait avoir de sérieuses conséquences sur l'approvisionnement mondial en matières premières, notamment en pétrole.

La source: RFI

LE_FIGARO: Conflit israélo-palestinien : l'ambassadeur israélien arbore une étoile jaune à l'ONUGilad Erdan s'est présenté face au Conseil de sécurité des Nations unies avec une étoile jaune frappée des mots «Never again» (plus jamais ça), en référence à l'étoile dont le port était imposé aux Juifs par les nazis.

La source: Le_Figaro

LE_FIGARO: Conflit Israël-Hamas : tout comprendre aux manœuvres de Tsahal dans la bande de GazaEN CARTE - L’armée israélienne est entrée par trois axes dans la bande de Gaza. Son avancée, puissante mais prudente, laisse augurer d’une future attaque massive.

La source: Le_Figaro