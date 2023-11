Conférence sur l'aventure d'Ariane 6 à bord du navire Marco-Polo

Lundi 6 novembre à 18 heures, Gérard Bréard donnera une conférence à bord du navire « Marco-Polo » sur l’aventure d’Ariane 6, dont des éléments transiteront par Bordeaux

Lundi 6 novembre à 18 heures, sur le navire « Marco-Polo », amarré au ponton de Bordeaux-Bastide, une conférence aura lieu avec Gérard Bréard, ancien directeur technique qualité recherche au sein d’Ariane Group, au centre spatial de Kourou en Guyane. Il s’attachera à faire revivre les étapes de l’aventure d’Ariane, en mettant en relief l’enjeu stratégique de l’indépendance de l’Europe dans cet accès à l’espace.

Cette conférence est organisée par le Musée de l’histoire maritime de Bordeaux. « Le Port de Bordeaux est désormais partie prenante de la filièreet qui assure le transport d’éléments d’Ariane 6 entre différents ports français dont Bordeaux et la Guyane », expliquent les responsables du musée, Philippe Doutreloux et Stéphane Binaud. headtopics.com

