Conférence pour prévenir les maladies cardiovasculaires des femmes

Soroptimist est un club féminin présidé à Agen par Laurence Maïoroff. Les bénévoles organisent samedi 27 janvier à partir de 14 heures à la salle Canal de la mairie annexe d'Agen, une conférence grand public et gratuite pour prévenir les maladies cardiovasculaires des femmes. Elles se sont entourées de professionnels et de spécialistes sur la question dont des médecins, une infirmière, une formatrice en alimentation santé et une coach sportive.

Soroptimist est une ONG indépendante et neutre qui défend la cause des femmes et des filles à travers le monde et travaille dans cinq domaines d’action : l’éducation, l’autonomie financière et le leadership, l’environnement et le développement durable, les violences à l’égard des femmes et la santé. Le Soroptimist International France a lancé une campagne de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires chez les femmes pour lutter contre un taux de mortalité féminine qui peut être rédui





