Conférence internationale pour le climat (COP28) à Dubaï

Conférence internationale pour le climat (COP28) se tient du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unisaccorder sur la sortie des énergies fossiles et déployer les financements pour réparer les impacts irréversibles du chaos climatique dans les pays du Sud. Ces négociations se feront sous la présidence de Sultan al-Jaber, PDG de la compagnie pétrolière nationale émiratie.Au sein des partis de la gauche écolo, les limites des sommets onusiens sont reconnues.

Si l’idée de coalitions plus restreintes et plus efficaces n’est pas écartée, la principale revendication reste l’exemplarité dont la France et l’Union européenne ne font toujours pas preuve.Au cœur de la COP28, les responsables politiques européens se veulent à la pointe du combat contre le réchauffement climatique. Pourtant, l’Union vient de signer un accord de libre-échange qui va augmenter les émissions carbone. Et elle ne compte pas s’arrêter l





Mediapart » / 🏆 20. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les désaccords sur le pétrole persistent malgré les discours à la COP28Après des discours de dirigeants mondiaux à la COP28, le succès d'un grand accord pour rompre la paralysie climatique semble loin d'être acquis. Les engagements existants sur le climat ne sont pas en ligne avec l'accord de Paris.

La source: Boursorama - 🏆 38. / 63 Lire la suite »

COP28: les engagements volontaires pleuvent, avant le dur des négociations sur les fossilesDubaï - Contre le charbon et le méthane, et pour le nucléaire et les renouvelables: les pays réunis à la COP28 à Dubaï mettent les projecteurs samedi sur le monde énergétique de demain, parallèlement à de laborieuses négociations sur les moyens de parvenir à un monde sans énergies fossiles d'ici quelques décennies.

La source: LEXPRESS - 🏆 34. / 63 Lire la suite »

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

COP28 : Une centaine d’ONG pressent le président pour une sortie de toutes les énergies fossilesL’engagement doit se traduire selon les ONG par l’absence de nouveau projet fossile ainsi qu’un déclin « urgent » de leur production et de leur utilisation

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

L'ONU alerte sur les prévisions de réchauffement climatique avant la COP28Les engagements climatiques pris par les pays du monde entier placent la planète sur une trajectoire de réchauffement bien plus élevée, allant jusqu'à 2,9°C au cours de ce siècle, selon un rapport de l'ONU.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Les désaccords sur le pétrole persistent malgré la COP28Plus de 140 dirigeants mondiaux étaient présents à la COP28 pour discuter des problèmes climatiques, mais un consensus sur le pétrole n'a pas été atteint.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »