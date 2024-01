Conférence de presse de l'OM : Jean Onana, première recrue du mercato hivernal

Bonjour et bienvenue à tous sur notre direct de la conférence de presse de l'OMA la veille de la réception de Strasbourg (vendredi 21h), l'OM profite de la traditionnelle conférence de presse d'avant match pour présenter la première recrue du mercato hivernal Jean Onana. Jean Onana est la première recrue du mercato hivernal de l'OM. Il est arrivé le 8 janvier dans la cité phocéenne.

Après une expérience délicate en Turquie du côté de Besiktas, il vient renforcer le milieu de terrain marseillais et l'effectif de Gennaro Gattuso après le départ des internationaux à la coupe d'Afrique des nations.L'ancien de Lens et de Bordeaux connaît très bien la Ligue 1 pour y avoir évolué pendant trois saisons. Il est également international camerounais (10 sélections) mais n'a pas été retenu à la Can par Rigobert Song.Il arrive en prêt de Besiktas a minima jusqu'à la fin de la saison. Une option d'achat a été assortie au prêt mais son montant demeure pour l'instant toujours inconn





