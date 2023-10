Condamnés par le chancre coloré, comment la disparition des platanes va changer le paysage du Val d'Adour

Le chemin des Bouzigues à Sarriac-Bigorre est caractéristique des voies du Val d’Adour. Une bande de bitume bordée par un fossé où se dressent des platanes qu’on croirait immuables. Sauf que de-ci de-là, certains ne sont plus que souches. Un peu plus loin, sur plus de cent mètres, plus la moindre feuille ni d’un côté ni de l’autre. « Ils sont tous morts » se lamente le maire, Denis Gronnier.

Même si ça a baissé un peu depuis avec l’allègement de certaines mesures, ça représente plusieurs dizaines de milliers d’euros pour notre petite commune à sortir chaque année, soit notre autofinancement, regrette le maire de ce village de 300 habitants. On a besoin d’être accompagné techniquement et financièrement. » Une réunion a eu lie au printemps avec les autorités.

Contrôle sanitaire dans le Val-d'Oise : un restaurant fermé | La Gazette du Val d'OiseUn restaurant situé à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d'Oise, a été fermé par la préfecture ce jeudi 26 octobre 2023 pour manquement aux règles sanitaires. Lire la suite ⮕

Grenade-sur-l’Adour : commémoration du 50e anniversaire de la disparition de Mgr CassaigneL’association Les Amis de Mgr Cassaigne, en collaboration avec la société de Borda, organise samedi 28 octobre, de 10 à 18 heures, au centre socioculturel de Grenade-sur-l’Adour, une journée Lire la suite ⮕

Bayonne : des risques de débordement de la Nive et de l’AdourLa Ville prévient de risques de débordements de la Nive et de l’Adour, samedi 28 et dimanche 29 octobre Lire la suite ⮕

Val de Garonne : La Boussole, pour que les jeunes gardent le cap sur leurs droitsLa Boussoles des jeunes, nouvel outil gouvernemental recensant les services et les droits des personnes de 15 à 30 ans, est désormais accessible en Val de Garonne Lire la suite ⮕

Val-d'Oise : l'Essec muscle son parcours en management pour rester dans la courseL'Essec lance une nouvelle filière intensive en management sur ses campus de Cergy et de Singapour. L'école de commerce veut rester compétitive en accélérant l'entrée sur le marché du travail de ses étudiants. Lire la suite ⮕

Val-d'Oise: la vente d'artifices interdite pour HalloweenVIDÉO - Dans le département du Val-d'Oise, pour garantir la sécurité des personnes et des biens, le préfet a décidé d'interdire la vente, le transport et l'utilisation d'artifices. Lire la suite ⮕