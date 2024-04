Condamnation de 30 ans de réclusion pour complicité dans l'attentat de Strasbourg

Selon l’ordonnance des magistrats, Audrey Mondjehi a joué « un rôle indispensable dans la fourniture d’une arme » à l’assaillant, alors qu’il « ne pouvait ignorer » ses convictions radicales, a été condamné jeudi soir à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté des deux tiers, pour avoir aidé le djihadiste Chérif Chekatt à se procurer une arme.

Procès de l’attentat de Strasbourg : retour sur le périple meurtrier de l’assaillant, « calme » et « méthodique » Un agent de la Sous-direction de l’antiterrorisme, en visioconférence et caché derrière un paravent pour préserver son anonymat, a retracé le déroulement de l’attaque, minute par minute L’accusé de 42 ans a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs terroristes, en raison de sa « très grande proximité » avec l’assaillant, et parce qu’il « avait connaissance de (sa) radicalisation violente », a déclaré la présidente de la cour d’assises de Pari

Attentat Strasbourg Condamnation Complicité Arme Djihadiste

