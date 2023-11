Condamnation d’un ancien magnétiseur de l’Hérault pour agressions sexuelles

Le tribunal de Béziers (Hérault) a reconnu coupable de onze agressions sexuelles un homme de 69 ans vendredi 27 octobre 2023 pour des faits commis en 2017 et 2018. Il s’agissait de clientes venues consulter celui qui exerçait alors en tant que magnétiseur à Nissan-lez-Enserune (Hérault), rapporteLe verdict, qui correspond aux réquisitions du procureur, a été assorti d’un mandat de dépôt.

Les faits ont été commis dans la maison du mis en cause, que celui-ci partageait avec sa compagne. Les victimes ont décrit des attouchements au niveau des seins et du sexe ainsi que des baisers forcés.

, leur a lancé le procureur. Le mis en cause a de son côté mis en avant sa fatigue, son stress et la volonté d'aider les patientes pour justifier les agressions sexuelles. Il a exprimé de la compassion et assuré voir une psychologue depuis cinq ans.

