Concert gratuit de H-Burns à Pont-Audemer

Un timbre de voix doux et sensible, des notes de guitare électrique, acoustique ou de piano apportant une pointe de mélancolie à une musique rythmée et mélodieuse. Des chansons en anglais cumulant dizaines ou centaines de milliers de vues sur YouTube et des clips montrant des paysages américains, villes balnéaires, grandes plages et enseignes en néons de nuit.

L'artiste, le chanteur et compositeur français H-Burns, donnera un concert gratuit ce vendredi 5 avril 2024 à 21 h à la salle de musiques actuelles l'Écho de Pont-Audemer (Eure). Dans un style entre rock et folk, le musicien chevronné présentera notamment son dernier album, « Sunset Park », rien de moins que le neuvième

H-Burns Concert Gratuit Pont-Audemer Musique Rock Folk Album Sunset Park

