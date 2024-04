Concert de Sanseverino à Bressuire

L'événement musical du printemps 2024 est à mettre au crédit de l'association Boc'Hall qui, à l'approche de ses 30 ans d'existence, marque un grand coup avec la venue, à Bressuire, de Sanseverino, une vedette de la chanson française qui s'est produite sur les plus grandes scènes de l'Hexagone, du festival des Vieilles Charrues au Printemps de Bourges en passant par l'Olympia.

C'est à la salle Emeraude, sous les halles du marché, que les fans pourront écouter ce chanteur dont le premier album, « Le Tango des gens », a reçu le Grand Prix de l'Académie Charles-Cros en 2001 (disque d'or) et qui a été la Révélation scène de l'année aux Victoires de la musique en 2003. En fait, Sanseverino, avec sa guitare sèche et sa voix atypique, tient à rendre un hommage à François Béranger, qu'il veut faire connaître aux plus jeunes, tout en ravivant la mémoire des plus anciens. Disparu, il y a vingt ans, François Béranger était une figure de la chanson protestataire française

