Concert de reggae à Parthenay avec Omar Perry et Skarra Mucci

A la salle Diff'art de Parthenay (Deux-Sèvres), deux artistes de reggae se produiront ce vendredi 5 avril. En première partie, le public pourra profiter de la prestation d'Omar Perry, fils de la légende du reggae jamaïcain Lee Scratch Perry. Omar Perry perpétue le style des pionniers du reggae jamaïcain et se produit partout à travers le monde et collabore avec de nombreux artistes tels que Horace Andy ou encore Dub Inc. Le concert d'Omar Perry sera suivi de celui de Skarra Mucci.

Devenu une figure en Jamaique, Skarra Mucci enflamme les scènes d'Europe depuis des années avec une voix et un flow unique. Il collabore régulièrement avec des figures du reggae en France comme Danakil, Dub Inc ou encore Naaman. À lire aussi Deux-Sèvres. De nombreuses actions organisées pour les 'un an' de la mobilisation de Sainte-Soline Des places encore disponibles Le concert a lieu, ce vendredi 5 avril à partir de 20 h 30. Il est encore possible de réserver ses places auprès de la salle Diff'Ar

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



actufr / 🏆 1. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Qui sont les héritiers de Matthew Perry ?L'acteur Matthew Perry est décédé le 28 octobre 2023.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Omar Sy lance sa société de production avec Louis Leterrier et Thomas BenskiLa société de production d'Omar Sy est implantée sur trois continents.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

D’après son beau-père, Matthew Perry était enfin « heureux » juste avant son décèsL'acteur Matthew Perry lors de la promotion de son livre Friends, mes amours et cette chose terrible

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Omar Sy cofonde une société de production avec le réalisateur Louis LeterrierCarrousel Studios développera des films et séries à destination du marché mondial

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Matthew Perry avait rédigé son testament dès 2009Le regretté Matthew Perry avait pris le soin de rédiger un testament dès 2009, léguant la majorité de ses biens à un trust qu’il avait lui-même fondé et baptisé « Alvy Singer Living Trust ». Ses enfants fictifs et ses exécutrices testamentaires sont désignés comme bénéficiaires.

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Qui est Omar Alsoumi, importateur officiel du conflit palestinien en France ?Une vidéo de l'altercation entre un groupe de militants pro-palestiniens et le cortège du collectif « Nous vivrons ». On distingue un homme vêtu d'une parka lie-de-vin qui se saisit de deux bouteilles et qui les lance en direction du collectif.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »