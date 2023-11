Compte personnel de formation: le reste à charge pour les salariés revient sur la table

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Compte personnel de formation: le reste à charge pour les salariés revient sur la tableRecherche d'économie oblige, l'idée d'un reste à charge sur le compte personnel de formation est revenu dans le débat dans le cadre du projet de loi de finances. Et cette fois, il a de bonnes chances de s'appliquer rapidement. Lire la suite ⮕

Le compte rendu de l'interrogatoire d'Alain Delon du 3 octobre 1968Le compte rendu de l'interrogatoire d'Alain Delon du 3 octobre 1968 devient, sous la plume du journaliste Hervé Gattegno, une scène digne du film La Piscine, en tournage au même moment. Les deux inspecteurs de police frappent à la porte de la Capilla, la magnifique villa avec vue sur Saint-Tropez où réside l'acteur, dans les collines de Ramatuelle. Il est 19 heures. Les trois hommes s'installent pour discuter dans la maison. Le jeu de questions-réponses se prolonge tard. Delon va se coucher à 4 heures du matin, si l'on en croit son agenda plus tard inséré dans l'investigation. L'acteur déclare apprendre seulement la nouvelle de la mort d'un de ses proches, Stevan Markovic. Lire la suite ⮕

Le Paris-SG compte sur ses joueurs de rotationLe Paris-SG peut désormais compter sur ses joueurs de rotation pour jouer sur tous les tableaux. Les remplaçants ont montré leur efficacité lors du match contre l'AC Milan, avec de bonnes performances de Fabian Ruiz, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos. Lire la suite ⮕

Un homme abattu à Marseille lors d'un règlement de compteUn jeune homme a été pris pour cible par deux individus sur un scooter dans le quartier de la Cabucelle à Marseille. Malgré les tentatives de fuite, il a été retrouvé en arrêt cardiaque et n'a pas pu être ranimé. Il s'agit d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Lire la suite ⮕

Wissem Morel, nouvelle Miss Normandie, compte bien « profiter à fond » de son annéeLa jeune femme de 21 ans a été sacrée Miss Normandie 2023 lors de l’élection qui s’est tenue samedi 28 octobre 2023 au Parc des expositions de Caen (Calvados). Lire la suite ⮕