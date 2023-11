"Communes attaquées, République menacée". Le thème du 105e congrès de l'Association des maires de France (AMF), qui débute à Paris ce lundi, résume à lui seul les préoccupations des édiles, confrontés notamment à une montée des violences à leur égard.

Les chiffres sont alarmants: selon une enquête du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), publiée dans Le Monde ce dimanche, 69% des maires déclarent avoir déjà été victimes d'incivilités (+16 points par rapport à 2020), 39% avoir subi injures et insultes (+10 points) et 27% avoir été attaqués sur les réseaux sociaux (+7 points). Sur BFMTV, Jean-Philippe Bésiers, maire divers gauche de Castelsarrasin, témoigne de ses rencontres avec les habitants de sa commune du Tarn-et-Garonne, évoquant "des gens qui interpellent pour un oui ou pour un non, en vociférant de temps en temps parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent." L'élu regrette que certains de ses administrés veulent "tout tout de suite





