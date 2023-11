COMMENTAIRE. La Ligue 1 se ridiculise en prime time, encore prise en otage par ses pseudo-supporters

, selon son président John Textor, alors qu’il se trouvait dans le car de son équipe, s’attendait certainement à un autre scénario pour son premier Olympico, le traditionnel rendez-vous bouillant entre Marseille et Lyon. Cet incident honteux est une mauvaise publicité de plus pour le football français. Après le choc et la stupeur, vient le temps des questions.

L’agression dont a été victime Fabio Grosso, champion du monde 2006 avec la Squadra Azzurra, risque de représenter un caillou dans la chaussure de Vincent Labrune, président de la LFP dont la réaction se fait toujours attendre, qui espérait revoir à la hausse les droits annuels de diffusion à l’étranger de son championnat, qui sont actuellement de 80 millions d’euros par an environ.

Il n'y a jamais de bon timing pour de tels incidents, mais celui-ci est plutôt cocasse. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, ont récemment adressé un courrier aux préfets dans lequel ils souhaitaient limiter les arrêtés d'interdiction de déplacement des supporters, selon les informations de.

