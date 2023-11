Comment réussir une COP, selon Laurent Fabius, 'grand-père' de l'accord de Paris

Paris (AFP) - 'J'ai fait les derniers arbitrages dans la nuit parce que le texte n'était pas bouclé...' Pour se remémorer les coulisses de ce qui restera incontestablement comme une 'grande' COP, celle de Paris, Laurent Fabius a l'anecdote facile.

'J'ai le souvenir d'un garçon, aujourd'hui décédé, qui était le représentant des îles Marshall et qui a fait une intervention absolument bouleversante', dit Laurent Fabius. Il insiste sur ces moments d'humanité dans ces pourparlers froids entre Etats. - 'Pas du Flaubert' - 'Ce qui était très important, c'est que la présidence gagne la confiance de tout le monde', poursuit Laurent Fabius.

