Comment renforcer son immunité ?

Comment augmenter ses défenses immunitaires grâce aux probiotiques ?

, avant que la circulation des virus ne s’intensifie, en particulier si l’on est âgé ou affaibli par beaucoup de stress, une ancienne bronchite ou une maladie chronique comme le diabète. Une étude a ainsi montré que prendre un mélange de lactobacilles, tous les jours pendant 12 semaines, réduit le risque d’attraper un rhume. On les trouve dans les, rien ne vaut le soleil, puisque cette vitamine est synthétisée par la peau sous l’effet des UV. Dans l’alimentation, on en trouve surtout dans lesDeux formes sont les plus courantes, la D2, d’origine végétale, et la D3, d’origine animale.

Une nuit blanche suffit à affaiblir le système immunitaire, car elle réduit le nombre d’une certaine famille de globules blancs. Même si le temps de sommeil reste une donnée propre à chacun, les médecins recommandent tout de même deYoga, jardinage, lecture, ciné, sorties ou repas entre amis… La nature de l’activité importe peu. headtopics.com

