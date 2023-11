Comment prévenir et éviter les douleurs du rasage

Il existe un type de personnes pour lequel le rasage s’apparente à une torture lancinante : lorsqu’elles se rasent, leur visage enfle, se couvre de rougeurs et autres boutons, et si elles ne se rasent pas, leur visage prend rapidement l’aspect d’un paillasson. Pour faire face à cet insoutenable dilemme, voici notre petit guide pour prévenir et éviter les douleurs du rasage.

Ce feu de barbe peut s’expliquer par différents facteurs : il peut être provoqué par votre manière de vous raser ou le matériel que vous utilisez à cet effet, mais il peut également s’agir de questions génétiques, car les poils frisés ou drus engendrent plus volontiers ces petits maux, et les hommes noirs sont particulièrement touchés par ces symptômes. Quelle que soit la cause, le diagnostic est le même. Les boutons de rasage sont un type de folliculite ou, plutôt, en langage dermatologique de pseudo-folliculite de la barbe. En langue vernaculaire, cela signifie que vos follicules pileux se recroquevillent sur eux-mêmes après le rasag

:

TOPSANTE: Notre guide approfondi pour comparer les tarifs des assurances santé : les priorités et éléments à éviterSanté : Actualités et conseils santé

La source: topsante | Lire la suite »

MARİECLAİRE_FR: La déprime saisonnière : comment lutter contre la fatigue hivernaleFeuilles mortes, températures basses, ciel grisâtre… Si l'automne peut tout de même avoir un charme presque poétique, il n'empêche que la saison froide a officiellement commencé et qu'avec, la déprime saisonnière s'est invitée chez certain.es. Pour certain.e.s, le changement de saison (et d'heure) implique une grande fatigue. Le temps n’est plus celui de l’été, les matinées et les soirées sont bien plus sombres et il faut lutter contre la somnolence. Heureusement, il existe une méthode simple pour se défaire de ce sentiment peu agréable.

La source: marieclaire_fr | Lire la suite »

LACROİX: Crues records : comment prévenir les risques d’inondation en FranceLes fortes pluies dans le Nord et le Pas-de-Calais relancent la question de la prévention des risques d’inondation sur tout le territoire, où un million de Français vivraient en zone inondable.

La source: LaCroix | Lire la suite »

BİBAMAGAZİNE: Comment renforcer sa confiance en soi ?Découvrez des conseils pour renforcer votre confiance en soi et améliorer votre estime de soi.

La source: bibamagazine | Lire la suite »

TOPSANTE: Comment manger équilibré malgré l'inflation des prix des supermarchésDans les supermarchés, les prix sont au plus haut. Une étude révèle qu'un panier de courses standard coûte désormais 126 euros au lieu de 100 euros. Comment manger équilibré malgré cette inflation ?

La source: topsante | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais : comment aider les sinistrés ?Depuis le passage de la tempête Ciaran, les habitations proches des cours d’eau du Pas-de-Calais sont inondées. Dons de vêtements, de meubles, aide au nettoyage… Vous êtes nombreux, de la métropole lilloise à l’Avesnois, à nous écrire pour proposer votre aide. Tour d’horizon, non exhaustif, des initiatives solidaires.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »