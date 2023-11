Comment le changement d’heure aggrave les dérèglements hormonaux des femmes atteintes d’un syndrome des ovaires polykystiques

Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2023, les Français ont dormi une heure supplémentaire. En cause : le passage à l’heure d’hiver.

Si ce système ne semble pas menaçant, il aurait des conséquences non négligeables sur la santé humaine et en perturbe plus d'un.e, notamment chez les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer et qui touche 1 Française sur 10, rappelle l’Inserm.

Lorsque ces heures sont modifiées, le rythme circadien est temporairement modifié, ce qui entraîne l’apparition de différents symptômes, comme les difficultés de concentration et la somnolence diurne. headtopics.com

Les personnes qui souffrent de troubles hormonaux, notamment celles qui vivent avec le SOPK, subissent davantage ces modifications. Si elles sont déjà bien plus susceptibles de souffrir de troubles du sommeil, la situation peut être aggravée par le changement d’heure.Les effets du changement d’heure sur les femmes souffrant du SOPK

À ce jour, la recherche sur les liens entre les rythmes circadiens et le SOPK sont limités. Mais certains experts pensent que la perturbation de ce rythme biologique n’est pas anodin. 'Des études ont montré que les perturbations du rythme circadien peuvent affecter les niveaux d’hormones et entraîner des déséquilibres métaboliques souvent associés au SOPK', explique Jodie Relf, diététicienne spécialisée dans le SOPK, au magazine Stylist. headtopics.com

