Comment la France s'inspire de la Norvège pour capter et stocker le carbone

« Il s'agira d'un accord à la fois technique et industriel », explique-t-on au cabinet du Ministre délégué chargé de l'Industrie. Pour pouvoir envoyer son CO2 vers un pays étranger, la France devra en effet signer un avenant sur le protocole de Londres, qui interdit l'exportation et l'immersion de déchets à moins qu'un accord ne soit signé entre les deux parties.

Une coopération industrielle pourrait aussi être engagée, la Norvège ayant une longueur d'avance et ayant donné l'autorisation d'exploiter plusieurs sites, en mer du Nord et mer de Barents. Derrière les Etats-Unis, c'est aujourd'hui le deuxième pays dans le monde en termes de capacités de stockage de CO2, avec 26 millions de tonnes par an entre les différents projets annoncés.

La demande est déjà forte : la première phase du projet est remplie à pleine capacité. Northern Lights a notamment rendu publics deux contrats, l'un avec le fabricant d'engrais norvégien Yara, l'autre avec le producteur de renouvelables danois Orsted, qui l'utilisera pour stocker du carbone capté sur un site fonctionnant à la biomasse, conduisant à des émissions négatives.

Avec des engagements qui commencent à affluer, la décision finale d'investissement du consortium, à Northern Lights, pourrait intervenir prochainement. Et des études sont déjà menées pour étendre les capacités, peut-être jusqu'à 12 millions de tonnes par an.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RMCSPORT: L'équipe de France féminine affronte la Norvège ce soirL'équipe de France féminine, invaincue jusqu'à présent dans la Ligue des nations, joue ce soir contre la Norvège. Emiliano Martinez, Ballon d'or, est sifflé par les supporters parisiens lors de la remise du trophée Yachine. Des incidents ont également eu lieu lors du match entre l'OM et l'OL, avec des images du caillassage depuis l'intérieur du car lyonnais et le témoignage glaçant d'un chauffeur de bus de supporters de l'OL attaqué sur le chemin du Vélodrome.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: L'équipe de France affronte la Norvège dans la Ligue des nationsL'équipe de France affronte la Norvège dans une double confrontation de la Ligue des nations. Les Bleues peuvent réaliser la passe de quatre et asseoir leur domination au sein de leur poule. En cas de succès, la France assurera sa première place. De plus, Wendie Renard et Kadidiatou Diani ont été nommées pour le Ballon d'or féminin.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: France (F) - Norvège (F)Les deux équipes entrent sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune. Place aux hymnes !

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: France-Norvège (F) : les Bleues visent un quatre sur quatre en Ligue des NationsAprès avoir remporté trois victoires depuis le début de la compétition, les joueuses d’Hervé Renard veulent enchaîner ce soir face à la Norvège (21h).

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Ligue des nations (F) : l’équipe de France féminine bute sur la NorvègeLes Bleues, trop maladroites, ont concédé un match nul ce mardi soir à Reims (0-0).

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: La France concède le nul face à la NorvègeLa France concède le nul face à la Norvège

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕