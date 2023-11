Comment Infomaniak booste le traitement des email avec sa propre IA

En écrivant par exemple "souhaiter la bienvenue à Max dans l'équipe UX/Design", l’IA va immédiatement générer une proposition qu’il suffira de personnaliserInfomaniak précise que le système permet également de reformuler un message de manière plus professionnelle ou conviviale, de le raccourcir ou encore de l’enrichir avec plus de détails.

Quelques mots suffisent pour permettre à l'IA de rédiger une réponse contextuelle adaptée © Infomaniak Côté confidentialité, Infomaniak indique que les demandes adressées à l’IA et les données sont exclusivement traitées en Suisse dans le respect de la LPD et du RGPD, et qu'aucune donnée n’est partagée avec un tiers.L'IA ne remplace pas l’intelligence humaine, mais ses possibilités sont déjà nombreuses, et ce n’est que le début.

Enfin, Infomaniak indique son IA est propulsée par l’infrastructure maison, laquelle est exclusivement alimentée par de l’énergie renouvelable, en plus d'utiliser de l’air filtré pour refroidir serveurs et GPU. À compter de mars 2024, la chaleur du nouveau data center d’Infomaniak commencera à être injectée dans le réseau de chauffage à distance de la ville de Genève.

Ce nouvel assistant à la rédaction est progressivement déployé pour les utilisateurs ayant souscrit à l'offre payante kSuite, qui inclut déjà une IA souveraine dans kChat, la messagerie instantanée professionnelle du groupe.Un hébergement web écologique pour créer votre site internet, c’est possible !Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies.

