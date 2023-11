Comment choisir votre téléviseur parmi les différentes technologies et dénominations

aura une diagonale de 65 pouces ! Mais que choisir en sachant que le marché est aujourd’hui divisé entre les technologies et dénominations, notamment avec des téléviseurs QLED, Mini-LED, OLED, Neo QLED, etc. Basé sur nos avis d’experts, ce comparatif des meilleures TV de 65 pouces vous aide à faire votre choix parmi une sélection de téléviseurs testés par nos soins.

À côté de ça, les traitements vidéo restent d’excellente facture et progressent dans le bon sens. Enfin, d’autres évolutions permettent à ce téléviseur de se distinguer, notamment car de nouveau compatible avec le format audio DTS:X, ou encore avec une nouvelle interface WebOS, des menus repensés et globalement une meilleure interactivité.

Le point le plus regrettable, selon nous, n’est autre que le filtre antireflet qui est comme inexistant. Le problème n’est que peu visible si l’on visionne des images lumineuses et colorées, mais il devient prégnant dès qu’il s’agit de regarder des séries ou des films en journée ou dans un environnement lumineux. headtopics.com

Cela ne se fait toutefois pas sans quelques écueils : le TCL C935 est d’abord un téléviseur énergivore, son étalonnage d’usine n’est pas aussi précis que ce que l’on peut constater chez certains concurrents, tandis que son approche avec les signaux HDR n’est pas la meilleure selon nous et fait perdre quelques détails à l’image dans les hautes lumières.

Le X95K fait preuve d’une formule étonnante en raison de sa dalle VA qui affiche des caractéristiques proches d’une dalle IPS en raison d’un contraste natif réduit par rapport à d’autres dalles de ce type. La bonne gestion du rétroéclairage Mini-LED permet toutefois de profiter d’une image profonde et dynamique lorsque le local dimming est activé, tout en diluant très efficacement les reflets. headtopics.com

