«Comme possédé», il s’en prend à sa mère en pleine nuit, à Béthune

LAVOIXDUNORD: Ils sont de Béthune, Bruay, Nœux, Beuvry et d’ailleurs: que pensent les usagers du bus?Fréquentation, retard, gratuité… nous sommes allés à la rencontre des usagers du bus, habitués ou occasionnels, et nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient des services proposés par Tadao. Petit micro-trottoir un matin de vacances scolaires, sous la pluie, avec des interlocuteurs plutôt satisfaits.

LAVOIXDUNORD: Accusé d’avoir tué le nouveau conjoint de son ex, à Béthune, après s’être évadéProfitant d’un passage au CH Beuvry, un Béthunois incarcéré s’était évadé le 27 mai 2019. Moins d’un mois plus tard, il tuait le nouveau conjoint de son ex-compagne. Quatre ans après, il va être jugé devant la cour d’assises du Pas-de-Calais.

OUESTFRANCE: Le conseil départemental de l’Eure considère l’écriture inclusive comme « un outil d’exclusion »Après la prise de parole du Président de la République concernant l’écriture inclusive, le conseil départemental de l’Eure, par la voix de son président Alexandre Rassaërt, a rapidement pris position sur le sujet. Il souhaite bannir l’écriture inclusive de tout échange administratif.

LE_FIGARO: Rolex Paris Masters : comme Alcaraz, Medvedev battu d'entrée par DimitrovLe Russe a été éliminé dès son premier match au Masters 1000 de Paris par le Bulgare Grigor Dimitrov 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2) mercredi.

LADEPECHE31: Aveyron : Un atelier rap comme « moyen d’expression » pour les jeunesToute la semaine, deux artistes aveyronnais organisent un atelier rap à destination des jeunes de la communauté des gens du voyage.

BFMTV: Allemagne: les violences sexuelles dans les zones de conflit bientôt poursuivies comme crimes de guerreLe gouvernement allemand a approuvé une proposition du ministère de la Justice élargissant les crimes de guerre et contre l'humanité aux agressions sexuelles, à l'esclavage sexuel et aux interruptions forcées de grossesse.

