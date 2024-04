Collision mortelle sur la RN 42 dans le Pas-de-Calais

Un terrible accident s'est produit le samedi 30 mars 2024 dans le département du Pas-de-Calais. Ce jour-là, une voiture familiale et un véhicule de pompes funèbres sont entrés en collision peu avant 16h. Les faits se sont déroulés sur la RN 42, entre Boulogne et Saint-Omer. Originaire de Douai, le conducteur de la voiture familiale est malheureusement décédé. Âgé de seulement 36 ans, il était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours du Pas-de-Calais.

Le médecin du SMUR l'a déclaré mort sur place malgré une tentative de réanimation. La victime était accompagné de sa femme et de leur deux enfants au moment du crash. Âgé d'à peine 16 mois, le fils cadet du défunt père de famille était en état d’urgence relative. Collision sur la RN 42 dans le Pas-de-Calais : un mort et quatre blessés à déplorer En revanche, son autre fils, âgé de seulement trois ans, étaient en état d'urgence absolue, tout comme sa mèr

