Coller un moteur V8 dans une voiture fonctionnant à l'hydrogène : concept révolutionnaire ou idée saugrenue ? Dans tous les cas, le constructeur français NAMX a fait son choix., le constructeur français NAMX nage franchement à contre-courant. Il y a un peu plus de deux ans, l'entreprise présentait, un concept de SUV/crossover fonctionnant grâce à une pile à hydrogène.

Depuis, la conception a changé, et le fonctionnement à pile a été abandonné au profit… d'un moteur V8 ! Toujours à l'hydrogène, mais celui-ci brûlera directement dans le moteur au lieu de produire une réaction chimique pour propulser le véhicule. Aberrant ou audacieux ?Ce puissant moteur V8 est développé par Solution F (entreprise française spécialiste des systèmes de propulsion propre) qui est désormais détenue par le groupe Green Corp Konnection, un fournisseur d'équipements industriels situé à Lempdes (Puy-de-Dôme). En réalité, ce moteur existe déjà dans les entrailles de la sportive Foenix H2, une GT de compétition qui court aux 24 Heures du Man





