Collecte des sapins de Noël à Toulouse

Une fois passées le réveillon et le jour de Noël, ça sent souvent le sapin pour les conifères. Quand il n'y a plus rien à mettre au pied des rois de la forêt et que la dinde est avalée, ses jours sont souvent comptés dans les foyers toulousains. Pour éviter que des milliers de Nordmann atterrissent sur les trottoirs de la Ville rose, ces dernières années, la Métropole de Toulouse a décidé d'organiser la collecte des sapins.

D'autant qu'abandonner son sapin n'importe où peut valoir une amende à son propriétaire. Dès ce 25 décembre et jusqu’au 26 janvier, les habitants peuvent donc déposer leurs conifères dans des points spécifiques. Un "geste écocitoyen" qui permet donc de ne pas encombrer la voie publique, mais aussi de recycler les 20 à 25 000 sapins récupérés chaque année sur le territoire du syndicat mixte qui gère les déchets, Decoset. , Ses agents les trient avant de les broyer. Ils sont ainsi transformés en compost naturel. Il est ensuite revendu à des professionnels des aménagements paysager





