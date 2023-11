Coline Serreau, invitée des Rencontres Sciences Po/ « Sud Ouest »

La cinéaste Coline Serreau était l'invitée des Rencontres Sciences Po/ « Sud Ouest » lors du 33ᵉ Festival du film d’histoire de Pessac. Elle a abordé les thèmes du cinéma, de l'écologie, du féminisme et de l'agriculture. Coline Serreau a résumé son parcours de touche-à-tout douée et a partagé ses expériences devant les étudiants de Sciences Po et le public du Festival international du film d’histoire de Pessac.





sudouest » / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rencontres Sciences Po Bordeaux/« Sud Ouest » : « La division de l’électorat populaire nuit au progrès social »Leur livre « Une histoire du conflit politique » a ranimé le débat sur la question sociale en France. Les économistes Julia Cagé et Thomas Piketty défendent la participation des chercheurs au débat politique

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Mort de Marwan Berreni : Coline D'Inca pleure la disparition de son ancien compagnonDisparu depuis le 4 août 2023, Marwan Berreni a été retrouvé mort dans une ferme abandonnée du Rhône. Coline D'Inca, son ancienne compagne, lui rend hommage sur Instagram.

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

« Mon public, ce sont des gens sensibles de tous les âges », décrit Coline RioL’artiste française de 26 ans sort ce vendredi « Ce qu’il restera de nous (et plus encore) », la réédition de son premier album. Entretien avec l’un des talents les plus prometteurs de la chanson française

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Rignac. La généalogie en conférence avec 'Rencontres citoyennes'La généalogie sera le thème de la prochaine conférence organisée par l’association 'Rencontres citoyennes'. Cette conférence sera présentée et animée par Frédéric Périer, membre du Cercle généalogique de l’Aveyron.La...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Pamiers: les terrains sont impraticables, les rencontres sportives (foot et rugby) annuléesLe FCP sera au repos ce week-end, pour les matchs qui devaient se jouer à domicile. Les terrains ont été rendus impraticables par la pluie de ces derniers jours. La commune en a donc interdit l'utilisation. Du côté du SCA, une seule rencontre devait avoir lieu, face à Lavaur. La rencontre est également annulée.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Montpellier : piégé dans sa chambre d'hôtel après un rendez-vous sur un site de rencontresMercredi matin, un trentenaire a été braqué et dépouillé dans la chambre d'un hôtel, à Montpellier, par une mineure rencontrée sur un site de rencontres et un complice.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »