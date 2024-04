Colère des stars de l'Inter Miami après la défaite contre le FC Monterrey

Les stars de l’ Inter Miami ont mal vécu la défaite de leur équipe face au FC Monterrey (1-2), mercredi en quart de finale aller de la Champions Cup de la Concacaf . Selon plusieurs médias mexicains, Lionel Messi , forfait (blessure aux ischio-jambiers) pour la rencontre mais présent en tribunes, Luis Suarez, Jordi Alba et l’entraîneur Gerardo Tata Martino ont fait part de leur colère contre l’arbitre Walter Lopez.

Le petit contingent s’en serait ensuite pris vertement à l’entraîneur adverse Tano Ortiz. Les raisons de ce courroux seraient liées aux déclarations d’avant-match de ce dernier estimant que l’arbitrage serait toujours favorable à l'équipe de MLS. "Tout ce qui entoure Messi peut conduire à prendre des décisions sportives et non sportives", avait-il lancé. Selon plusieurs médias mexicains, le staff de Monterrey a signalé l’incident à la Concacaf en demandant à ce qu’ils soient inscrits dans le rapport du match pour donner une suite à l’affair

