Colère des agriculteurs : la mobilisation se poursuit malgré les mesures d'urgence

Les agriculteurs continuent leur mouvement de protestation malgré les mesures d'urgence. Les manifestations se poursuivent dans l'Ouest et le reste de la France. Le dépôt pétrolier de Lorient reste bloqué. Les agriculteurs affirment que les avancées sont insuffisantes et que le mouvement va continuer.





Les agriculteurs en colère mettent le gouvernement sous pressionLes agriculteurs continuent à faire exploser leur colère jeudi, maintenant sous pression le gouvernement en clamant que la suite de leurs actions dépendra des annonces que Gabriel Attal fera vendredi pour répondre sans délai à leur détresse.

Colère des agriculteurs : une journée d'actions qui 'restera dans les annales' dans le GersBlocage de l'aéroport Toulouse-Blagnac, 'réquisitions' de produits alimentaires importés, opérations escargots... Avant les annonces du Premier ministre, Gabriel Attal, la filière agricole gersoise a fait une démonstration de force, ce vendredi 26 janvier, en menant des opérations coups de poing.

Agriculteurs en colère et circulation : où seront les principaux points de blocage mercredi dans le Sud-Ouest ?La mobilisation paysanne ne va pas faiblir ce mercredi 24 janvier, et la circulation routière devrait être perturbée sur de nombreux axes de la région. Parti d’Occitanie, le mouvement ne cesse de faire tache d’huile. En Nouvelle-Aquitaine, les agriculteurs du Lot-et-Garonne ont été les premiers à se mobiliser en début de semaine et tous les départements de la région sont désormais concernés.

Les épidémies de grippe en FranceChaque année, environ 2,5 millions de personnes sont touchées par les épidémies de grippe en France. Les symptômes s'estompent en général après sept à dix jours. Les médicaments antiviraux réduisent la durée des symptômes d'une journée seulement.

Les travailleurs indochinois forcés d'aller en France pendant la Seconde Guerre mondiale20 000 hommes d’Indochine ont été exilés de force en France pour suppléer les ouvriers des usines de poudrières partis au front pendant la Seconde Guerre mondiale.

Macron à Davos pour mobiliser les troupes autour de l'attractivité de la FranceLe président français Emmanuel Macron se rend au sommet de Davos pour promouvoir l'attractivité économique de la France et mobiliser les troupes du gouvernement Attal avant les élections européennes.

