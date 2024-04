Cofondation du mouvement Place publique

J'ai décidé de cofonder le mouvement Place publique (PP) à la suite de plusieurs réunions parisiennes. Au début de l'été 2018 je reçois un appel. Un groupe a commencé à travailler, avec pour perspective de créer un nouveau mouvement politique, avec comme approche de mettre en valeur des porteurs de causes. Occupé par mes activités, je ne rejoins ce groupe qu'au début du mois de septembre.

L'affaire Benalla et la 1ère grande crise de la macronie, suivie quelques temps après par l'érosion de l'image de Mélenchon, donnent à la « gauche » l'opportunité de formuler une nouvelle offre avec un espace qui s'élargit donc. Après plusieurs réunions, ce petit groupe d'une trentaine de personnes grossit petit à petit. J'y rencontre quelques personnes de qualité. Notamment Thomas Porcher, Lucas Chancel, Nayla Ajaltouni. Je me laisse convaincre. En octobre la date de lancement est fixée : ça sera le 7 novembre. Les efforts pour réussir ce lancement sont admirables, et j'y prends toute ma par

