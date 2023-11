Coco: face à la multiplication des guet-apens homophobes, SOS Homophobie demande la fermeture du site

Une libération de la parole qui ne révèle pourtant pas tout d'une réalité sordide. L'association SOS Homophobie demande au gouvernement l'interdiction d'accès au site Coco.gg alors que ce site de discussions et de rencontres est régulièrement cité dans les affaires de guet-apens homophobes. "Nous demandons cette fermeture pour soulager la situation car il y a une multiplication des cas, explique à BFMTV.

Ce jeune Marseillais de 24 ans avait discuté avec un autre homme sur le site avant de se donner rendez-vous. Arrivé sur place, il avait échappé de peu à une agression au début du mois d'octobre. "Leur but c'était de me tuer", a-t-il témoigné auprès de BFM Marseille. Si Chris a pris la parole, "de nombreuses victimes n'en parlent pas, par honte", déplore Joël Deumier.

Espace numérique de discussion à caractère sexuel sur le site CocoDes internautes partagent des photos intimes de femmes sans leur consentement sur le salon 'Exibvos Femmes' du site Coco. Des discussions à caractère sexuel abondent sur cette plateforme, qui regroupe des 'salons' aux noms explicites. Certains participants publient des clichés intimes de leurs conjointes sans leur connaissance. Un homme de 71 ans proposait sa femme à des inconnus sur ce forum. Lire la suite ⮕

